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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب الإسماعيلى الجريح

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان المارد الأحمر قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في الجولة الماضية بينما تعادل الدراويش مع أسوان.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة وبدون أي خسارة خلال 27 مباراة خاضها بالدوري، أما الإسماعيلي فيأتي في المركز 13 برصيد 34 نقطة، ويحتاج الإسماعيلي إلى الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط بعد نزيف النقاط في الفترة الأخيرة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي في كلاسيكو الكرة المصرية حذرهم فيها من انتفاضة الإسماعيلي الذي يسعى لاستعادة انتصاراته وثقة جماهيره في العودة أمام بطل إفريقيا.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة التركيز في اللقاء وعلاج أخطاء مباراة فيوتشر خاصة في إنهاء الهجمة أمام مرمى المنافس.

وشدد المدير الفني للفريق على أن المرحلة الحالية من أصعب الفترات التي يمر بها الفريق، خاصة أنها تأتي في الأمتار الأخيرة من حسم لقب الدوري، وأن المنافسين سيخوضون المباريات كأنها كئوس لتحقيق أفضل النتائج لا سيما الفرق التي تنافس على الهروب من شبح الهبوط.

وأكد السويسري أن مباراة الإسماعيلي لها طابع خاص وجماهيري، وتعد من مباريات القمة التي يتابعها الجميع ولا بد من استعادة ثقة جماهيرنا في تحقيق الفوز والاقتراب من حسم بطولة الدوري قبل نهاية الموسم من أجل منح لاعبي الفريق الذين لا يشاركون بصورة دائمة الفرصة في المباريات المتبقية.

الاهلى الاسماعيلى الدورى المصرى فيوتشر مارسيل كولر

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