طعنة بـ"مطوة" تقتل شابًا خلال مشاجرة مع آخر فى أحد شوارع قنا

لقي طالب مصرعه خلال مشاجرة وقعت بينه وأحد الأشخاص في شارع 16 التابع لدائرة بندر قنا، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع طالب إثر مشاجرة في دائرة بندر قنا.

وتبين من فحص الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، مصرع الشاب "حسام حسن"، ابن قرية الأشراف في مركز قنا، طعنًا بآلة حادة مطواة إثر مشاجرة مع آخر في دائرة بندر قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.