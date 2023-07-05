ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تاج" لـ تامر حسنى يستقر فى المركز الثانى بموسم عيد الأضحى

فيلم تاج
فيلم تاج

حقق فيلم «بيت الروبي» نجاحًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية منذ إطلاقه في دور العرض السينمائية للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك؛ ليتواجد في المركز الثاني بالترتيب العام بين الأفلام المشاركة في الموسم.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وجمع فيلم تاج بطولة تامر حسني أمس الثلاثاء إيرادات بقيمة 1,412,010 جنيه؛ لتصبح الإيرادات الكلية للفيلم خلال أسبوع من العرض 26,800,143، وهي إيرادات مميزة حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، يتواجد النجم تامر حسني بفيلمه الجديد "تاج" في عدد كبير من القاعات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعدد كبير من الدول العربية، حيث يحقق إيرادات عالية في التوزيع الخارجي للفيلم الجديد.

 

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، الذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "تاج" بشخصية سوبر هيرو يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني خلال أحداث الفيلم، بينما ظهر تامر حسني في البرومو وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

فيلم بيت الروبى بيت الروبي موسم عيد الأضحى عيد الأضحى إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني تامر حسني فيلم تاج أبطال فيلم تاج

الأكثر قراءة

الأولى فنى تجارى.. الابنة الطموحة تُحقق الحلم رغم الصعاب: السر فى "عربة الترمس"

عبدالمنعم السيد: انسحاب مصر رسميًا من معاهدة الحبوب يهدف لتحقيق الأمن الغذائى

الرئيس السيسى ينيب المحافظين حضور احتفالات العام الهجرى

"الإسكان" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "CSCEC" الصينية

أسعار الأسماك بسوق العبور للمستهلك في الأسواق.. اليوم

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب الإسماعيلى الجريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا