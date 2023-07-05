"تاج" لـ تامر حسنى يستقر فى المركز الثانى بموسم عيد الأضحى

حقق فيلم «بيت الروبي» نجاحًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية منذ إطلاقه في دور العرض السينمائية للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك؛ ليتواجد في المركز الثاني بالترتيب العام بين الأفلام المشاركة في الموسم.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وجمع فيلم تاج بطولة تامر حسني أمس الثلاثاء إيرادات بقيمة 1,412,010 جنيه؛ لتصبح الإيرادات الكلية للفيلم خلال أسبوع من العرض 26,800,143، وهي إيرادات مميزة حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، يتواجد النجم تامر حسني بفيلمه الجديد "تاج" في عدد كبير من القاعات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعدد كبير من الدول العربية، حيث يحقق إيرادات عالية في التوزيع الخارجي للفيلم الجديد.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، الذين يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "تاج" بشخصية سوبر هيرو يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني خلال أحداث الفيلم، بينما ظهر تامر حسني في البرومو وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.