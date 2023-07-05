ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح نتيجة الدبلومات الفنية 2023، والمقرر إعلانها رسميًا اليوم الأربعاء، من مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر إن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، حيث كانت 68%، وأضافت المصادر أن الفتيات يتصدرن قائمة الأوائل في الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا منهم من مدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه تم الانتهاء من مراجعة نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والشُعَب، قبل اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، موضحًا أنه يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الوزير وبعد توقيع المسئولين عنها في الكنترولات، على أن يتم اعتمادها اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توفير رابط النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يستطيع الطلاب الدخول والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

اعتمادها اصمة الإدارية استعلام عن النتيجة استعل اصطناع اتصالات الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية لعام 2023 الدكتور رضا حجازي

الأكثر قراءة

طريقة علاج التهاب الحلق في الصيف بطرق طبيعية

تحرك برلماني عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

بالأسماء.. قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 قبل إعلان النتيجة رسميًا

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

إعلانها اليوم.. رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا