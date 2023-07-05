مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

كشفت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح نتيجة الدبلومات الفنية 2023، والمقرر إعلانها رسميًا اليوم الأربعاء، من مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر إن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، حيث كانت 68%، وأضافت المصادر أن الفتيات يتصدرن قائمة الأوائل في الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا منهم من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه تم الانتهاء من مراجعة نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والشُعَب، قبل اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، موضحًا أنه يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الوزير وبعد توقيع المسئولين عنها في الكنترولات، على أن يتم اعتمادها اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توفير رابط النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يستطيع الطلاب الدخول والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.