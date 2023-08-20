برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الثانوية التجارية والصنايع والفندقي والزراعي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. يترقب آلاف من طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 بعد أن أوشك قطاع التصحيح على انتهاء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى وجارى عمليات رصد ومراجعة الدرجات، حيث أنه من المقرر أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية خلال هذا الأسبوع عبر رابط بوابة التعليم الفنى.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ومن هذا المنطلق متوقع أن تظهر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 من خلال رابط بوابة التعليم الفنى خلال هذا الأسبوع الجارى أو الأسبوع القادم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الثانوية التجارية والصنايع والفندقي والزراعي



وفي هذا السياق، يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 عبر الدخول برقم الجلوس على الرابط التالي

https://nategafany.emis.gov.eg

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023



ومن هذا الجانب أتت خطوات الحصول على "نتيجة الدبلومات الفنية" الدور الثاني 2023 في التالي:

-خطوة 1: الدخول على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس https://nategafany.emis.gov.eg

-خطوة 2: اختر أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ثم أدخل رقم الجلوس الخاص بك لاستعراض النتيجة.

-خطوة 3: سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 أمامك ويمكن طباعتها

الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وعلى صعيد متصل كانت كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء اختبارات "الدبلومات الفنية" الدور الثاني 2023 التحريرية الثلاثاء الذي يوافق 8 أغسطس 2023، موضحة أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 نحو 58118 طالبا وطالبة في 358 لجنة بجميع التخصصات "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي"، وعدد نحو 645 مادة امتحانية في الفترة من 29 يوليو 2023 وحتى 8 أغسطس 2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين فجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول بنسبة نجاح نحو 64.47%، بعد نجاح نحو 473264 طالبا من إجمالي نحو 734108 طلاب حضروا الامتحانات.

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