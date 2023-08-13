ننشر لكم لينك ملاحق الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عبر محركات البحث الموجودة خاصةً «جوجل»، عن لينك الحصول علي نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات برقم الجلوس.

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات

وفي هذا الإطار، أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة عن نتيجة ملاحق الصف الثالث الإعدادي 2023.

لينك ملاحق الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة عبر الرابط التالي:

https://www.cairomoe.net

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية في محافظة محافظة الإسماعيلية عبر الرابط التالي:

http://www.ismailia.gov.eg/.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة أسوان عبر الرابط التالي:

http://www.aswan.gov.eg/.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة الفيوم عبر الرابط التالي:

http://www.fayoum.gov.eg/.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة المنوفية عبر الرابط التالي:

http://www.monofeya.gov.eg/default.aspx



نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة الأقصر عبر الرابط التالي:

http://luxor.gov.eg/default.aspx.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة دمياط عبر الرابط التالي:

http://www.domyat.gov.eg/news.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة الغربية عبر الرابط التالي:

http://www.gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة كفر الشيخ عبر الرابط التالي:

http://www.kafrelsheikh.gov.eg/.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 في محافظة القليوبية عبر الرابط التالي:

http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx.

نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي في محافظة الدقهلية عبر الرابط التالي:

http://www.dakahliya.gov.eg/.

نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي في محافظة قنا عبر الرابط التالي:

http://www.qena.gov.eg/.

نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي في محافظة بني سويف عبر الرابط التالي:

http://www.benisuef.gov.eg/.

نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادي في محافظة المنيا عبر الرابط التالي:

http://www.minia.gov.eg/default.aspx.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترمين

مادة اللغة العربية: 80 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمة على الترمين الأول 40 درجة والثاني 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة كلي في نهاية السنة، مقسمه على الترمين الأول 30 درجة، والثاني 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 20 درجة والثاني 20 درجة.

مادة الجبر: 30 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 15 درجة والثاني 15 درجة.

مادة الهندسة: 30 درجة في نهاية العام، مقسمة على 15 درجة في الترم الأول، و15 درجة في الترم الثاني.

مادة العلوم: 40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين 20 درجة في الترم الأول، و20 درجة في الترم الثاني.