الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية "الدور الثاني"

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء الإثنين، نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 98.77٪ من إجمالي عدد الحاضرين.

واعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100٪ وللصمِّ و ضعاف السمع بنسبة 100٪ والإعدادية المهنية بنسبة 100٪.

وبلغ عدد من تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام خلال الدورين الأول والثاني 26850 طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد الحاضرين 26561 طالب وطالبة.

ونجح 25721 طالبًا وطالبة خلال الدورين الأول والثاني، وبذلك تصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 96.98٪ من إجمالي الحاضرين لهذا العام.

وتَقدَّم محافظ الإسماعيلية بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية مُتمنيًا لهم مستقبل واعد، مُثمِّنًا جهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

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