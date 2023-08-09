الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بنسبة نجاح 87.95%

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قبل قليل، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 87.95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

وقال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألفًا و317 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألفًا و763 طالبًا.

كما اعتمد محافظ المنوفية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالبًا وعدد الناجحين 352 طالبًا.

من جهته، أعرب محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنيًَا لهم دوام التوفيق والسداد.

أغسطس 2023 الإعدادية العامة 2023 2024 التربية والتعليم الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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