الخميس 17 أغسطس 2023
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لينك ملاحق الدبلومات الفنية.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

جريدة الدستور

ننشر لكم نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عن موعد الإعلان عن نتائج الملاحق، وذلك عقب الانتهاء من أداء الإختبارات لنحو 58118 طالب/ة سواء صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي.

نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتائج الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023، حيث من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري "أغسطس".

وبدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابة للاختبارات و المراجعة ورصد الدرجات، وفور الانتهاء منها سيتم اعتمادها رسمياً من قبل وزير التعليم  الدكتور رضا حجازي.

رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي:
https://nategafany.emis.gov.eg/.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وفي سياق متصل، يتيح للطلاب والطالبات الدبلومات الفنية الدور الثاني الحصول علي النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: على الطالب/ة الدخول علي بوابة التعليم الفني للنتائج من خلال الرابط التالي: https://nategafany.emis.gov.eg/.
الخطوة الثانية: على الطالب/ة الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني.
الخطوة الثالثة: على الطالب/ة تحديد الشعبة الخاصة بالدبلوم الفني سواء كانت: زراعي - فندقي - تجاري.
الخطوة الرابعة: على الطالب/ة كتابة بيانات المدرسة التي كان يدرس بها.
تحديد محافظة الإقامة.
الخطوة الخامسة: على الطالب/ة كتابة البيانات الخاصة به عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.
الخطوة السادسة: على الطالب/ة إدخال رقم الجلوس الخاص به.
الخطوة السابعة: على الطالب/ة الضغط على أيقونة الاستعلام، وفور اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسمياً.

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