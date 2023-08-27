الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الأزهر 2023 أدبي للبنين والبنات بعد إعلان النتائج

تنسيق الأزهر 2023
تنسيق الأزهر 2023

يترقب الأباء والأمهات والطلاب تنسيق الأزهر 2023 أدبي ( للشعبة الأدبية )، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت بشكل مكثف من قبل الكثير خلال الساعات الماضية.

ويقوم الأباء والأمهات وطلاب الأزهر بتكثيف عمليات البحث على موقع “جوجل” لمعرفة  تنسيق الأزهر 2023 أدبي (للشعبة الأدبية )، منذ إعلان نتائجهم في أواخر شهر يوليو الماضي حيث جاءت نسبة النجاح العامة في امتحانات الدور الأول نحو 52.38% وفي القسم العلمي 46.63% والقسم الأدبي 59.34%، وإليكم تنسيق الأزهر 2023 أدبي للبنين والبنات للعام الماضي.

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موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. ومؤشرات تنسيق الأزهر 2023-2024

تنسيق الأزهر 2023 أدبي للبنين والبنات بعد إعلان النتائج:

تنسيق الأزهر 2023 أدبي للبنين

وجاءت مؤشرات تنسيق الأزهر 2023 أدبي للبنين وفقاً للعام الماضي:

  • تنسيق كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية ألماني 530 درجة بنسبة 84%، الإعلام للبنين بالقاهرة 515 درجة بنسبة 82%.
  • تنسيق اللغات والترجمة لغة أوردي 500 درجة بنسبة 78%، الشريعة والقانون إنجليزي 460 درجة بنسبة 73%.
  • تنسيق كلية التجارة بنين بالقاهرة 425 درجة بنسبة 68%، اللغات والترجمة فرنساوي 620 درجة بنسبة 67%.
  • تنسيق كلية اللغات والترجمة ترجمة فورية انجليزي 414 درجة بنسبة 65%، التربية شعبة مكتبات 406 درجة بنسبة 64.5%.
  • تنسيق اللغات والترجمة آداب إنجليزي 400 درجة بنسبة 63.5%، كلية الشريعة والقانون 395 درجة بنسبة 63%.
  • تنسيق كلية التربية الرياضية 385 درجة بنسبة 61%، معهد معاوني القضاء كلية الشريعة والقانون 380 درجة بنسبة 60%.

تنسيق الأزهر 2023 أدبي للبنات

وجاءت مؤشرات تنسيق الأزهر 2023 أدبي للبنين وفقاً للعام الماضي:

  • تنسيق كلية الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة ألماني 598 درجة بنسبة 95%، كلية الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة ترجمة فورية فرنسي 576 درجة بنسبة 93%.
  • تنسيق كلية الدراسات الانسانية بنات بالقاهرة إسباني 580 درجة بنسبة 92%، الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ترجمة فوري إنجليزي 575 درجة بنسبة 91%.
  • تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة صحافة وإعلام 560 درجة بنسبة 88%، وكلية الدراسات الإنسانية بنات الأشراف شعبة تربية 535 درجة بنسبة 85%.
  • تنسيق كلية التجارة بنات بالقاهرة 430 درجة بنسبة 77%، التجارة بنات بأسيوط 430 درجة بنسبة 77%، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان شعبة شريعة 425 درجة 77%.

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