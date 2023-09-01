رابط موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الآونة الأخيرة من قبل التلاميذ وأولياء الأمور وذلك عبر مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية

يهتم أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية لأسباب ومنها كونها تتيح تسجيل الرغبات للخدمات التالية:

-خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى

-تنسيق الثانوية العامة

-تنسيق الثانوية الأزهرية

-تنسيق الدبلومات الفنية

-تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة

-تنسيق الشهادات المعادلة

-مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا

-مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا

رابط موقع بوابة الحكومة المصرية

يمكن الوصول لبوابة موقع الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط.

تنسيق الثانوية العامة 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من المقرر أن يسجل فيه نحو 83 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، وأيضا 50 ألفا و983 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية، أي بإجمالي عدد طلاب الثانوية العامة نحو 134 ألفا و846 طالبا وطالبة، بحد أدنى 50% في مجموع الثانوية العامة.

ومن المتوقع خلال أيام، أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية لـ تنسيق الجامعات 2023 وسيتم تفعيل الرابط من هنــــــــا.

رابط تسجيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية، تسجيل تنسيق الجامعات الأهلية عبر الرابط الرسمي بوابة مصر الرقمية من هنا.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تنسيق كليات الصيدلة بالجامعات الأهلية: 78%.

• تنسيق كليات الطب البيطري بالجامعات الأهلية: 73%.

• تنسيق كليات الهندسة بالجامعات الأهلية: 65%.

• تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية: 82%.

• تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الأهلية: 79%.

• تنسيق كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية: 78%.

• تنسيق كليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) بالجامعات الأهلية: 59%.

• تنسيق كليات العلوم الأساسية بالجامعات الأهلية: 58%.

• تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات الآداب بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات الآثار بالجامعات الأهلية: 55%.

• تنسيق كليات التربية بالجامعات الأهلية: 55%.