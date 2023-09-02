السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023 محور اهتمام قطاع عريض من طلاب الدبلومات الفنية حاليا لذلك يتصدر محركات البحث مع إعلان مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم لامتحانات القدرات للكليات المتاحة لهم خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

موعد تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023

من المرتقب أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023 خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، وذلك عقب إعلان نتيجة اختبارات القدرات والتي تؤهل الطلاب للالتحاق ببعض الكليات وفقا لقواعد مكتب التنسيق والتي يتم التفضيل بين الطلاب من خلال المجموع الأكبر والتوزيع الجغرافي.

ويتم الإعلان عن الحد الأدني للقبول في مراحل التنسيق المختلفة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 خلال الأيام المقبلة في مؤتمر صحفي رسمي تعده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم تسجيل رغبات الطلاب خلال أيام محددة وفقا لقواعد مكتب التنسيق.

موعد نتيجة المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات.. وموعد انطلاق العام الجديد

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق الإلكترونية للإلتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية المتاحة لهم وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق طلاب الدبلومات.
  • تحديد نوع الدبلوم (تجاري، صناعي/ زراعي، ..) ونظامه التعليمي الـ (3-5) سنوات.
  • إدخال بيانات الطالب كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، …).
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • كتابة رغبات الطالب وفقا لنوع الدبلوم الحاصل عليه.
  • الاستعانة بالكليات المتاحة للطالب وفقا لنوع الدبلوم ومجموعه من الموقع الإلكتروني.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للتنسيق.
  • الضغط على كلمة حفظ.

ويتم الإعلان عن نتيجة التنسيق في مؤتمر صحفي يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب مرور 72 ساعة من موعد غلق الموقع.

txt

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة

txt

وزير الصحة يؤكد التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة لحل كل التحديات التى تواجه الأطباء المصريين بالخارج

أخر موعد لتقديم في اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 حيث تتم كافة اختبارات الطلاب في الكليات المتقدمين إليها ويتم الإعلام عن نتيجة الطلاب عبر الموقع الإلكتروني.

اقرأ أيضا 

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية المعاهد الفنية الصناعية تنسيق المعاهد الفنية وزارة التعليم العالي شهادة الدبلومات الفنية موقع التسنيق الإلكتروني

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

عقد تصالح بـ5 ملايين جنيه.. تفاصيل المستندات المقدمة من بوسي في اتهام زوجها بالسرقة

"مبتغبشي عن عيني لحظة".. ماذا قالت والدة الطفلة التي بلعت الحشيش في فرح؟

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبى ومصرى بمطار برج العرب

"البريد" يُشارك فى مراسم افتتاح المقر الجديد للاتحاد الإفريقى الشامل (صور)

بعد 20 يومًا من الزفاف.. "سلوى" تطلب الخلع من "الزوج الخلوق": ابن أمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار