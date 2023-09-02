موعد تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023 محور اهتمام قطاع عريض من طلاب الدبلومات الفنية حاليا لذلك يتصدر محركات البحث مع إعلان مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم لامتحانات القدرات للكليات المتاحة لهم خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

موعد تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023

من المرتقب أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023 خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، وذلك عقب إعلان نتيجة اختبارات القدرات والتي تؤهل الطلاب للالتحاق ببعض الكليات وفقا لقواعد مكتب التنسيق والتي يتم التفضيل بين الطلاب من خلال المجموع الأكبر والتوزيع الجغرافي.

ويتم الإعلان عن الحد الأدني للقبول في مراحل التنسيق المختلفة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 خلال الأيام المقبلة في مؤتمر صحفي رسمي تعده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم تسجيل رغبات الطلاب خلال أيام محددة وفقا لقواعد مكتب التنسيق.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق الإلكترونية للإلتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية المتاحة لهم وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تنسيق طلاب الدبلومات.

تحديد نوع الدبلوم (تجاري، صناعي/ زراعي، ..) ونظامه التعليمي الـ (3-5) سنوات.

إدخال بيانات الطالب كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، …).

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

كتابة رغبات الطالب وفقا لنوع الدبلوم الحاصل عليه.

الاستعانة بالكليات المتاحة للطالب وفقا لنوع الدبلوم ومجموعه من الموقع الإلكتروني.

تحميل كافة الأوراق اللازمة للتنسيق.

الضغط على كلمة حفظ.

ويتم الإعلان عن نتيجة التنسيق في مؤتمر صحفي يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقب مرور 72 ساعة من موعد غلق الموقع.

أخر موعد لتقديم في اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 حيث تتم كافة اختبارات الطلاب في الكليات المتقدمين إليها ويتم الإعلام عن نتيجة الطلاب عبر الموقع الإلكتروني.

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