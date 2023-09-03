خطوات تسجيل الدبلومات الفنية 2023 وكيفية تعديل الرغبات

أعلن مكتب التنسيق عن بدأ طلاب الدبلومات الفنية التقديم على الجامعات والتسجيل بالتنسيق بداية من الغد الإثنين الموافق 4 سبتمبر، ويستمر التسجيل حتى يوم 14 من نفس الشهر.

ويحرص طلاب الدبلومات الفنية على استكمال دراستهم بـ الجامعات والمعاهد، حيث يتم اختيار الطلاب بحسب المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية بنظام 3-5 سنوات، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الخاصة بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

وبالتزامن مع اقتراب موعد تسجيل طلاب الدبلومات الفنية 2023 بالكليات، نقد لكم من خلال هذه السطور خطوات التسجيل.

خطوات تسجيل الدبلومات الفنية للعام 2023

أولا: يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانياً: ثم يتم اختيار أيقونة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية.

ثالثاً: ويليه خطوة إدخال بيانات الطالب كاملة وتحديد نوع الدبلوم سواء كان فني تجارى أو صناعي.

رابعاً: وعلى الطالب أن يختار بين 75 رغبة في استمارة التنسيق، ثم الضغط على كلمة حفظ.

ويتمكن الطلاب من التعديل على رغباتهم، حيث أي شخص يمكن أن يقوم بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها من خلال اتباع هذه الخطوات:

يحصل الطلاب على كود خاص بهم عند تسجيل الرغبات، والذي يتم الاحتفاظ برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

و يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل الرغبات من خلال الكود والرقم السري الذي يجب الحفاظ عليهم بسرية تامة.

ويتم ترشيح الطالب للكليات على أخر تسجيل لرغبات قام الطالب باختيارها بنفسه ومراجعتها وطباعتها.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بنظام 3- 5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين عقب الثانوية عام 2023، حيث أوضحت أنه في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته تخرج كوادر و سواعد بشرية مدربة تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.