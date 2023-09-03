الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل الدبلومات الفنية 2023 وكيفية تعديل الرغبات

تسجيل الدبلومات الفنية
تسجيل الدبلومات الفنية 2023

أعلن مكتب التنسيق عن بدأ طلاب الدبلومات الفنية التقديم على الجامعات والتسجيل بالتنسيق بداية من الغد الإثنين الموافق 4 سبتمبر، ويستمر التسجيل حتى يوم 14 من نفس الشهر.

ويحرص طلاب الدبلومات الفنية على استكمال دراستهم بـ الجامعات والمعاهد، حيث يتم اختيار الطلاب بحسب المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية بنظام 3-5 سنوات، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الخاصة بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

وبالتزامن مع اقتراب موعد تسجيل طلاب الدبلومات الفنية 2023 بالكليات، نقد لكم من خلال هذه السطور خطوات التسجيل.

خطوات تسجيل الدبلومات الفنية للعام 2023

أولا: يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانياً: ثم يتم اختيار أيقونة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية.

ثالثاً: ويليه خطوة إدخال بيانات الطالب كاملة وتحديد نوع الدبلوم سواء كان فني تجارى أو صناعي.

رابعاً: وعلى الطالب أن يختار بين 75 رغبة في استمارة التنسيق، ثم الضغط على كلمة حفظ.

ويتمكن الطلاب من التعديل على رغباتهم، حيث أي شخص يمكن أن يقوم بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها من خلال اتباع هذه الخطوات:

يحصل الطلاب على كود خاص بهم عند تسجيل الرغبات، والذي يتم الاحتفاظ برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

و يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل الرغبات من خلال الكود والرقم السري الذي يجب الحفاظ عليهم بسرية تامة.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. موعد التقديم في اختبارات القدرات

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري والكليات والمعاهد المتاحة

ويتم ترشيح الطالب للكليات على أخر تسجيل لرغبات قام الطالب باختيارها بنفسه ومراجعتها وطباعتها.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بنظام 3- 5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين عقب الثانوية عام 2023، حيث أوضحت أنه في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته تخرج كوادر و سواعد بشرية مدربة تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية وخطوات التسجيل لأداء الاختبارات

موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023.. ورابط تنسيق الجامعات

رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023

مكتب التنسيق الاثنين الجامعات والمعاهد تسجيل الدبلومات الفنية التعديل على رغبات التنسيق

مواد متعلقة

خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني والكليات المتاحة في التنسيق

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)