موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023.. ورابط تنسيق الجامعات

تتزايد معدلات البحث عن موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023 عبر موقع جوجل البحثي خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب الدراسة بها اجتياز امتحانات بوضح قدرات الطلاب المؤهلة لاستقبال معلومات الدراسة بها.

موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023

لم يحدد حتى الآن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023 حيث يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (زراعي، تجاري، صناعي، تمريض،….) بنظاميها التعليمي الـ (3-5 سنوات) التقدم لاجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات معينة خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

ومن المتوقع أن يتم تسجيل رغبات الطلاب في استمارات التنسيق عقب إعلان نتائج امتحان القدرات في منتصف شهر سبتمبر الجاري حتى يتمكن طلاب الدور الثاني أيضا من التقديم وحدد المجلس الأعلى للجامعات المصرية نسبة 10% من المقاعد لطلاب الدبلومات في الكليات وفقا لتخصصهم الدراسي.

رابط تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخدمات مكتب التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بياناته كاملة في الخانات المخصصة للبيانات الشخصية للطالب وإتباع الخطوات اللازمة تسجيل الرغبات.

يذكر أن اختبار القدرات لطلاب الدبلومات ستقام خلال الفترة من يوم 2-4 سبتمبر الجاري في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها وتتطلب قياس قدرات الطالب الدراسية والتي تعزز من موقفه في الالتحاق بها ونجعل له أولوية في الدراسة بها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

يمكن الاستعانة بتنسيق العام الماضي لطلاب الدبلومات الفنية لمعرفة مؤشرات تنسيق هذا العام والتي جاءت كما يلي:-

تنسيق كلية التمريض دمنهور 94.42 %.

تنسيق كلية التربية النوعية طنطا 88.78 %.

تنسيق كلية السياحة والفنادق حلوان 87.87 %.

تنسيق كلية التمريض طنطا 87.63 %.

تنسيق كلية التمريض الإسكندرية 87.58 %.