الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023.. ورابط تنسيق الجامعات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تتزايد معدلات البحث عن موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023 عبر موقع جوجل البحثي خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب الدراسة بها اجتياز امتحانات بوضح قدرات الطلاب المؤهلة لاستقبال معلومات الدراسة بها.

موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023

لم يحدد حتى الآن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2023 حيث يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (زراعي، تجاري، صناعي، تمريض،….) بنظاميها التعليمي الـ (3-5 سنوات) التقدم لاجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات معينة خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

ومن المتوقع أن يتم تسجيل رغبات الطلاب في استمارات التنسيق عقب إعلان نتائج امتحان القدرات في منتصف شهر سبتمبر الجاري حتى يتمكن طلاب الدور الثاني أيضا من التقديم وحدد المجلس الأعلى للجامعات المصرية نسبة 10% من المقاعد لطلاب الدبلومات في الكليات وفقا لتخصصهم الدراسي.

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023

رابط تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخدمات مكتب التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بياناته كاملة في الخانات المخصصة للبيانات الشخصية للطالب وإتباع الخطوات اللازمة تسجيل الرغبات.

يذكر أن اختبار القدرات لطلاب الدبلومات ستقام خلال الفترة من يوم 2-4 سبتمبر الجاري في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها وتتطلب قياس قدرات الطالب الدراسية والتي تعزز من موقفه في الالتحاق بها ونجعل له أولوية في الدراسة بها.

موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

يمكن الاستعانة بتنسيق العام الماضي لطلاب الدبلومات الفنية لمعرفة مؤشرات تنسيق هذا العام والتي جاءت كما يلي:-

  • تنسيق كلية التمريض دمنهور 94.42 %.
  • تنسيق كلية التربية النوعية طنطا 88.78 %.
  • تنسيق كلية السياحة والفنادق حلوان  87.87 %.
  • تنسيق كلية التمريض طنطا  87.63 %.
  • تنسيق كلية التمريض الإسكندرية  87.58 %.

اقرأ أيضاً   

موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر 

موعد تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية موعد تسجيل الرغبات تسجيل الرغبات مكتب التنسيق وزارة التعليم العالي شهادة الدبلوم الفني

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

تقرير يكشف مستجدات ملف انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

مزق جسده بسكين.. تفاصيل حبس مدمن قتل والده في الزمالك

الانتهاء من 22 مشروعًا فى 16 مدرسة بقرى "حياة كريمة" فى الإسكندرية

"سنجة وشماريخ فى الشارع".. مشاجرة بسبب سيدة فى مصر الجديدة

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)