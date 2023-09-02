السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التعليم العالي: تخصصات الحاسب والذكاء الاصطناعي لاقت إقبالا كثيفا

الدكتور عادل عبدالغفار
الدكتور عادل عبدالغفار

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدكتور أيمن عاشور، إن مبادرة الإعداد الوظيفي ترتبط بوجود 46 مركز للتطوير المهني للجامعات المصرية، تحت شعار أن الجامعة ليست للتعليم الأكاديمي فقط، وإنما للمهني. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تطور تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أثر على اختيارات الطلاب في الجامعات، ومن أكثر التخصصات العلمية التي لاقت إقبالًا هي تخصصات الحاسب والذكاء الاصطناعي سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة والأهلية.

وأردف: "لابد نكون مستعدين لهذا التطور، لأن كثير من الأعمال التقليدية سوف تحل محلها الآلة، في المجال الطبي والهندسي والإعلام، اللوائح الدراسية في تخصصات الإعلام المعروفة تاريخيًا تتغير في اتجاه الصحافة التلفزيونية والتسويق الرقمي".

وختم: "لابد من المسارين مسار أكاديمي ومسار للتدريب على المهارات الجديدة".

التعليم العالي الحاسب الذكاء الاصطناعي

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