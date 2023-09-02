السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط وخطوات تسجيل اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023 

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

رابط وخطوات تسجيل اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023 من الكلمات الأكثر رواجا عبر المنصات الإلكترونية حاليا عقب انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، وذلك استعداد لبدء تنسيق طلاب الدبلوم الفني بكافة أنواعه (صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، ….) بنظاميه الـ (3- 5) سنوات.

رابط وخطوات تسجيل اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023 

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة والراغبين في تسجيل امتحانات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023 -2024 الدخول عبر هذا الرابط (من هنا) وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة امتحانات القدرات للدبلومات.
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في الخضوع لامتحانات القدرات.
  • تحديد اسم الكلية الراغب في أداء اختبار القدرات بها.
  • اختيار وسيلة تواصل بين الطالب والكلية الراغب في أداء الاختبارات بها.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة لأداء الاختبارات.
  • الضغط على كلمة حفظ.

المجلس الأعلى للجامعات يتابع تسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية فى الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالجامعات

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شروط أداء امتحانات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات المصرية عدة شروط يجب أن تتوافر في الطالب الحاصل على شهادة الدبلوم الفني و الراغب في الخضوع لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بإحدى الكليات المتاحة له خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وهي كما يلي:-

  • أن يكون الطالب المتقدم حاصل على مجموع أكثر من 75%.
  • أن يكون الطالب مصري الجنسية.
  • أن يكون الطالب المتقدم للاختبارات حاصل على شهادة الدبلوم الفني.
  • أن يكون الطالب متقدم لأداء اختبارات القدرات في كلية تناسب مجاله الدراسي.

ووفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فإن طلاب الدبلومات يتاح لهم نحو 10% من مقاعد الكليات المتاحة لهم وفقا لتنسيقهم الذي يتم الإعلان عنه.

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شروط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023/2024

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لجميع محافظات الجمهورية

الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات لطلاب الدبلومات

رابط وخطوات تسجيل اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023 والكليات المتاحة محور تساؤلات من الكثيرين من الطلاب وأولياء أمورهم وهى كما يلي:-

  • كليات الفنون الجميلة قسمي (العمارة - الفنون) بجامعات (حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي).
  • كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا).

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