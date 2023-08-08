الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

حازم عمر
حازم عمر

ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركزىّ الوقف ونقادة، والتى ضمت في عضويتها كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، وحمدى حسين مدير الشؤون المالية والإدارية، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بقنا ، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية.

وقال نائب محافظ قنا، أن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وإنجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

وأشار "عمر" إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف 91 مرشحا، منهم ( 69 كهرباء – 22 مدني ) بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة 78 مرشحا، وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.

إدارة التخطيط استقبال الشكاوى إدارة الشئون ادارات إدارة الموارد البشرية اختبار المتقدمين

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