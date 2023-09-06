الأرصاد : موجة حارة.. البلاد تشهد موجة حارة حتى الأحد المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، وفقًا لتوقعات التنبؤات الجوية، أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حارًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك حتى الأحد المقبل 10 سبتمبر 2023.



واعلنت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الأحد المقبل 10 سبتمبر 2023 كما يلى:





الأربعاء 6 سبتمبر





القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.



جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة.



شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.





الخميس 7 سبتمبر





القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.



جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.



شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.







الجمعة 8 سبتمبر





القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة، المحسوسة 40 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 35 درجة، المحسوسة 38 درجة.



جنوب سيناء العظمى 43 درجة، المحسوسة 45 درجة.



شمال الصعيد العظمى 42 درجة، المحسوسة 44 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 45 درجة، المحسوسة 46 درجة.







السبت 9 سبتمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.



جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة.



شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.





الأحد 10 سبتمبر



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.



جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة.



شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.