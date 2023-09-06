الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد : موجة حارة.. البلاد تشهد موجة حارة حتى الأحد المقبل

موجة حارة
موجة حارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، وفقًا لتوقعات التنبؤات الجوية، أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حارًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك حتى الأحد المقبل 10 سبتمبر 2023.
 

واعلنت الأرصاد عن تفاصيل  درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى الأحد  المقبل 10 سبتمبر 2023 كما يلى:
 


الأربعاء 6 سبتمبر
 


القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة.
 


الخميس 7 سبتمبر 



القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة  46 درجة.
 



الجمعة  8 سبتمبر 



القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة، المحسوسة 40 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة، المحسوسة 38 درجة.

جنوب سيناء العظمى 43 درجة، المحسوسة 45 درجة.

شمال الصعيد العظمى 42 درجة، المحسوسة 44 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة، المحسوسة  46 درجة.

 


السبت 9 سبتمبر


القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة  46 درجة.
 


الأحد 10 سبتمبر  


القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة  46 درجة.

الأرصاد حالة الطقس يئة الأرصاد الجوية التنبؤات الجوية موجة حارة درجات الحرارة المحسوسة

مواد متعلقة

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تعرف على درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى محلات الصاغة المصرية

اليوم.. النظر فى معارضة الفنانة إيمى سالم على حكم حبسها 3 سنوات

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين