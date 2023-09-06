يوضح التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية ضمن الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء يوميا في مختلف المجالات والتي تهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

أصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 والذي أوضح أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة المحافظات والمدن المصرية مع توافر فرص سقوط أمطار على عدة مناطق وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

فيما يسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد وحتى محافظات الصعيد.



وكشف خبراء هيئة الأرصاد عن خرائط الطقس وتوافر فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مع نشاط في حركة الرياح على مناطق السواحل الشمالية بسرعة 32 كم / س على فترات متقطعة.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 38 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفات الدراسة بها