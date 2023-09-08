يتابع محبو الساحرة المستديرة مباريات كرة القدم للمنتخب المحلي والمنتخبات الأجنبية، حيث تذاع مباريات الدوريات الأجنبية عبر بعض القنوات الرياضية المتخصصة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-9-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات تصفيات كأس الأمم الأوربية

كرواتيا تواجه لاتفيا.

قبرص تواجه اسكتلندا.

لوكسمبورج تواجه أيسلندا.

سلوفاكيا تواجه البرتغال.

تركيا تواجه أرمينيا .

جورجيا تواجه إسبانيا.

مباراة مصر وأثيوبيا

تستمرمباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024"، حيث يواجه اليوم منتخب مصر منتخب أثيوبياوالتي ستقام في العام المقبل، وتقام المباراة فى السابعة مساء اليوم الجمعة 8 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، و قناة أون تايم سبورتس إتش دي 1.

ويملك المنتخب المصري 12 نقطة، لذا يتواجد على قمة ترتيب المجموعة الرابعة، ويليه منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي ثالثًا وأثيوبيا رابعًا برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ووفق ما تم إعلانه عن قائمة منتخب مصر، فأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، فتضم حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

وفي خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح.

وفي خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - سام مرسي - حمدي فتحي - محمود حمادة - محمد رضا بوبو - أحمد سيد زيزو.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - محمد شريف - أسامة فيصل.