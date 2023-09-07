ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

ترتيب الكرة الذهبية 2023 أهم ما يشغل عشاق كرة القدم حول العالم، باعتبارها مؤشر الفوز لصاحب الترتيب الأول أو من هم في صدارة الترتيب على حسب ما يعتقده البعض.

وتتجه الأنظار عادة في شهر أكتوبر نحو باريس؛ لمتابعة حفل مجلة فرانس فوتبول الخاص بالإعلان عن الفائز بجائزتها الضخمة؛ الكرة الذهبية والتي يتم منحها لأفضل لاعب في العالم.

تقوم مجلة “فرانس فوتبول” بالإعلان عن 30 مرشح للتنافس فيما بينهم على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2023، وسيتم إعلان كل 5 مرشحين معًا، وسيقام حفل التكريم يوم الاثنين 30 أكتوبر المقبل، بأحد المسارح العريقة فى العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت القائمة غياب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وكريستيانو رونالدو الذي قضى النصف الأول من الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى النصر السعودي.

ترتيب الكرة الذهبية 2023

القائمة المعلنة من جانب فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم بدون ترتيب، على أن يتم إعلان الترتيب النهائي يوم 30 أكتوبر.

1 كيليان مبابي باريس سان جيرمان

2 هاري كين توتنهام – بايرن ميونخ

3 فيكتور أوسيمين نابولي

4 كيم مين جاي نابولي – بايرن ميونخ

5 لوكا مودريتش ريال مدريد

6 روبرت ليفاندوفسكي برشلونة

7 لوتارو مارتينيز إنتر ميلان

8 ليونيل ميسي باريس – إنتر ميامي

9 أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد

10 رودري مانشستر سيتي

11 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي

12 ياسين بونو إشبيلية – الهلال السعودي

13 فينيسيوس جونيور ريال مدريد

14 ألكاي جوندوجان مانشستر سيتي – برشلونة

15 مارتن أوديجارد أرسنال.

16 إرلينج هالاند مانشستر سيتي

17 نكولو باريلا إنتر ميلان

18 روبن دياز مانشستر سيتي

19 إيميليانو مارتينيز أستون فيلا

20 خفيتشا كفاراتسخيليا نابولي

21 برناردو سيلفا مانشستر سيتي

22 جود بيلينجهام دورتموند – ريال مدريد

23 بوكايو ساكا أرسنال

24 راندال كولو مواني فرانكفورت – باريس

25 كيفين دي بروين مانشستر سيتي

26 جمال موسيالا بايرن ميونخ

27 أندريه أونانا إنتر ميلان – مانشستر يونايتد

28 كريم بنزيما ريال مدريد – الاتحاد السعودي

29 محمد صلاح ليفربول

30 جوشكو جفارديول لايبزيج – مانشستر سيتي

الكرة الذهبية 2022

يُشار إلى أنَّ الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، والاتحاد السعودي الحالي، هو صاحب الكرة الذهبية في العام الماضي 2022.

وتعتبر جائزة البالون دور واحدة من أبرز الجوائز الفردية التي تمنح للاعبي كرة القدم منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا، حيث منحت للمرة الأولى في عام 1956 حين فاز بها لاعب بلاكبول الإنجليزي ستانلي ماتيوس.