الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 وأبرز المرشحين لجائزة البالون دور

حفل جوائز الكرة الذهبية
حفل جوائز الكرة الذهبية 2023

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمعرفة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، والمُقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023

من المقرر أن موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023، يوم 30 أكتوبر المقبل، على "مسرح دو شاتلييه" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "الكرة الذهبية 2023 Ballon d'or"، لأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب، في حفل سنوي يُقام كل عام.

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محمد صلاح ضمن المُرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أمس الأربعاء أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 "بالون دور"، لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، في قائمة تضم 30 لاعبًا.

كما ترشح 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس، و10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا.

وشهدت القائمة، تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2023 الجاري، وذلك للمرة الخامسة تواليًا خلال مسيرته الكروية.

وتألق محمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، مع ليفربول في الموسم الماضي 2022-2023، حيث استطاع تسجيل 19 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللمرة الثانية، سيتم توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023 "بالون دور"، بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم، وليس في العام الميلادي.

يُذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي، بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2022 الماضي.

بينما يُعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، اللاعب الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية برصيد 8 مرات، آخرها في عام 2021.

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