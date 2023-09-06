الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام دورة تأهيل الحكام الجدد فى كرة الريشة الطائرة بجامعة السويس

ختام الفعاليات
ختام الفعاليات

شهد اليوم الأستاذ الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس ، فعاليات ختام الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها كلية التربية الرياضية بالجامعة خلال الفترة من ٣ إلى ٦ سبتمبر ٢٠٢٣. 

نظمت الجامعة الدورة تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور علي حسين عطا  وبإشراف الدكتور وائل قنديل عميد الكلية، وذلك بالتعاون بين كلية التربية الرياضية والاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله ومنطقة السويس للريشة الطائرة برئاسة الدكتور محمد رمضان.

البروتوكول 

وقال رئيس جامعة السويس إن هذه الدورة تأتي في إطار البروتوكول المبرم بين كلية التربية الرياضية والاتحاد المصري لكرة الريشة الطائرة، الذي يقضي بتنظيم مثل هذه الأنشطة لأجل تأهيل الطلاب وخريجي الكلية لمتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه ثمن عميد الكلية الدور الداعم الذي تقوم به ادارة الجامعة لاستضافة هذه الدورة، موضحا أن هذا التدريب يعد أحد الأنشطة المخطط لها من قبل الكلية خلال الفترة القادمة لأجل نشر الوعي الرياضي في المجتمع المحيط .

في سياق آخر رئيس جامعة السويس الدكتور علي حسين عطا  قد أجرى  جولة تفقد خلالها مقر الإدارة الطبية بالجامعة. 

اجراءات الكشف الطبي 

وهدفت الجولة لمتابعة إجراءات الكشف الطبي المقررة على الطلاب الجدد المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة، حيث تابع سيادته كافة المراحل المتعلقة بالكشف الطبي ووجه بضرورة تيسير كافة الإجراءات للتخفيف عن الطلاب. 

وقال رئيس جامعة السويس إن الجامعة قد وفرت أكثر من لجنة طبية لأنهاء إجراءات الكشف الطبي بسرعة ويسر على الطلاب كي يتمكنوا من الانتهاء من هذه الإجراءات، ثم يتوجهون إلى الكليات المرشحين لها لاستكمال باقي أوراق ملف الطلاب بكلياتهم، وقد أكد سيادته على ضرورة التزام كافة الطلاب بالمواعيد المقررة لإجراء الكشف الطبي كي تتم في يسر وسهولة على الجميع، موضحا إنه تم تخصيص يومين في نهاية جدول المواعيد للطلاب الذين قد يحدث لهم أي ظروف طارئة تتسبب في تخلفهم عن مواعيد كلياتهم.

جامعة السويس رئيس الجامعة السويس الدورة التدريبية كلية التربية الرياضية لاتحاد المصري لكرة الريشة الطائرة

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