التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا 2023

يخوض منتخب مصر، في السابعة من مساء اليوم، مواجهة أمام ضيفه منتخب إثيوبيا، في السابعة مساء، والتي ستجمعهما على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويحتل المنتخب المصري، صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بعد أن ضمن سلفًا التأهل إلى النهائيات، بينما يحتل منتخب إثيوبيا، المركز الرابع، برصيد 4 نقاط، ليفقد جميع فرصه في بلوغ أمم إفريقيا.

ويدخل منتخب "الفراعنة" مباراة اليوم، بعدة دوافع أهمها المحافظ على سلسلة انتصاراته في التصفيات، منذ تولى البرتغالي روي فيتوريا، مهمة تدريب الفريق.

كما يطمح المنتخب المصري، لحصد النقاط الثلاث في مباراته أمام إثيوبيا، من أجل الحفاظ على موقعه ضمن المنتخبات الخمس الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يتيح له التواجد ضمن منتخبات المستوى الأول في قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وسيغيب قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة اليوم، بعد أن تم إعفاؤه من من قبل الجهاز الفني للمنتخب.

وسيعول منتخب مصر، في لقاء اليوم، على جهود كل من مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، وأحمد سيد زيزو، جناح الزمالك.

وسيشارك رباعي فريق الأهلي، محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، مروان عطية، في مباراة اليوم، قبل أن يغادروا صفوف المنتخب الوطني، عائدين إلى فريقهم الذي يستعد لخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وسيكون التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة إثيوبيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، عمر مرموش.