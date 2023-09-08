الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يواجه إثيوبيا لتأكيد صدارته للمجموعة الرابعة فى تصفيات الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

يسعى منتخب مصر لتأكيد صدراته للمجموعة الرابعة في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2024 عندما يواجه المنتخب الإثيوبي في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة.

منتخب مصر يتصدر المجوعة الرابعة برصيد 12 نقطة يليه منتخب غينيا برصيد 9 نقاط، وتأهل الفريقان لنهائيات الأمم الإفريقية، بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب مالاوي، ورغم أن مباراة الليلة تحصيل حاصل إلا أن منتخب مصر يسعى للفوز بها، وكذلك الفوز في مباراة تونس الودية يوم الثلاثاء المقبل؛ لتحسين ترتيبه في تصنيف منتخبات القارة السمراء قبل إجراء قرعة نهائيات الأمم الإفريقية، كما أن الفوز مهم أيضا لرد الاعتبار للهزيمة أمام إثيوبيا في الجولة الثانية يوم 9 يونيو الماضي عندما كان إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب.

فيتوريا يستقر على بديل محمد صلاح 

ويفتقد منتخب مصر جهود عدد من اللاعبين في مقدمتهم النجم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد حجازي ومحمد النني ورمضان صبحي.

واستقر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روى فيتوريا على التشكيل الذي يبدأ المباراة، والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وأحمد أبوالفتوح في الدفاع وطارق حامد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو في الوسط ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومصطفى محمد في الهجوم، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين في الشوط الثاني خاصة مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد شريف ومحمد رضا بوبو وإبراهيم عادل.

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات على رفع اللياقة البدنية للاعبين، خاصة أن المحليين مازالوا في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأيضا بعض الجمل التكتيكية التي سيتم تنفيذها خلال المباراة بعد دراسة أسلوب لعب المنتخب الإثيوبي.

يدير المباراة الحكم الجابوني باتريك مبيامي ويساعده مواطنه بوريس مارلايس ديتسوجا وستيفن موتاسي مويو من الكونغو ومعهم ميسي جييسي نكونكو من الكونغو حكما رابعا.

تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2024 منتخب مصر المنتخب الإثيوبي البرتغالي روي فيتوريا محمد صلاح

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