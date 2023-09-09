السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى المباراة الأولى بقيادة مانشينى.. الأخضر السعودى يسقط أمام كوستاريكا بثلاثية

مباراة السعودية وكوستاريكا
مباراة السعودية وكوستاريكا

سقط منتخب السعودية أمام نظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" بنيوكاسل ضمن معسكر الأخضر في إنجلترا.

وخاض منتخب السعودية مباراته الأولى تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني الذي يقود الفريق خلفًا للفرنسي هيرفي رينار.

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تشكيل منتخب السعودية في المباراة

خاض منتخب السعودية المباراة  الودية بتشكيل يضم كلا من:

نواف العقيدي، حسان تمبكتي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالله الخيبري، محمد كنو، علي هزازي، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري وفراس البريكان.

الأخضر يستقبل هدفًا مبكرًا

باغت منتخب كوستاريكا نظيره السعودي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب فرانشيكو كالفو قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق مانفريد أوغالدي.

ولم يظهر الدفاع السعودي بالمستوى المتوقع، في الوقت الذي واجه فيه هجوم الأخضر أزمة في إنهاء الهجمات، فضلًا عن تألق لافت للحارس المخضرم كيلور نافاس الذي أنقذ مرماه من فرصتين سانحتين للتسجيل.

تحسن الأداء في الشوط الثاني

في الشوط الثاني تحسن الأداء نسبيًا بعدما دفع مانشيني بعبدالله الحمدان بدلًا من عبدالرحمن غريب بهدف زيادة الفاعلية الهجومية، وهو ما ساهم في تحول اللعب لصالح "الأخضر" الذي كثف من هجماته على مرمى كوستاريكا ليتمكن علي البليهي من تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 68.

وكثف الأخضر من هجماته على أمل إدراك التعادل لكن تألق نافاس حال دون ذلك في أكثر من فرصة، فيما أجرى مانشيني تبديلًا ثانيًا بدخول فهد المولد بدلًا من علي هزازي عند الدقيقة 81.

وعلى عكس سير المباراة، أحرز منتخب كوستاريكا هدف حسم اللقاء في الدقيقة 89 عن طريق راندل ليل.

جدير بالذكر، أن الأخضر سيختتم معسكره في نيوكاسل بمواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.

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