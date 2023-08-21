الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ظهوره الأول مع بايرن.. بيلد: هاري كين يكسر قواعد رابطة "بوندسليجا"

هاري كين
هاري كين

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجود أزمة للنجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، مع رابطة الدوري الألماني، عقب ظهوره الأول مع الفريق البافاري، في أولى مبارياته في "بوندسليجا".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن قائد المنتخب الإنجليزي، قام بانتهاك بسيط للقواعد المعمول بها في رابطة "بوندسليجا"، عندما ارتدي خاتما في يده اليسرى، خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ في مباراته أمام فيردر بريمن، والتي جرت يوم الجمعة الماضي، في افتتاحية الموسم الجديد لبوندسليجا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "وفقًا للقاعدة 4 من قواعد الدوري الألماني لكرة القدم ، يُحظر على اللاعبين ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو سوارًا أو أقراطًا أو حتى خاتم زواج، وينطبق هذا أيضًا إذا تم لصق المجوهرات بشريط لاصق".

وأشارت الصحيفة إلى ملاحظة طاقم التحكيم لذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.

واعتاد هاري كين، على ارتداء خاتم الزواج، دون مشاكل، خلال مشاركته مع فريقه السابق توتنهام هوتسبير، في الدوري الإنجليزي، حيث لا تقوم رابطة "بريميرليج" بحظره هناك.

وكان هاري كين، قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ، قادمًا من توتنهام، مقابل 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسجل النجم الدولي الإنجليزي، هدفًا في مباراة فيردر بريمن، والتي انتهت بفوز بايرن ميونيخ، برباعية نظيفة.

هاري كين رابطة الدوري الألماني بوندسليجا بايرن ميونيخ فيردر بريمن

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