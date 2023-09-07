بايرن ميونخ يعلن غياب جمال موسيالا عن معسكر منتخب ألمانيا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب لاعبه جمال موسيالا، عن معسكر منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولي.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أمام منتخبي اليابان وفرنسا يومي 9، و12 سبتمبر الجاري.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلال غياب موسيالا عن المشاركة في معسكر منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولي الحالية بسبب معاناته من مشاكل في الظهر.



وأكد النادي في بيانه أن توماس مولر، لاعب الفريق، سينضم لمعسكر ألمانيا بدلًا من جمال موسيالا.



قائمة منتخب ألمانيا لوديتي اليابان وفرنسا

في حراسة المرمى: أوليفر بومان - مارك أندريه تير شتيجن - كيفن تراب.

خط الدفاع: روبن جوسينس - بينجامين هنريكس - أنطونيو روديجر - نيكلاس زوله - نيكو شولتربيك - جوناثان تاه.

خط وسط الملعب: إيمري كان - جوشوا كيميتش - فيليكس نيمشيا - ماليك تياو - باسكال جروس - إلكاي جوندوجان - جوناس هوفمان.

في خط الهجوم: جوليان براندت - نيكلاس فولكروج - سيرجي جنابري - كاي هافيرتز - جمال موسيالا - ليروي ساني - كيفن شاد - فلوريان فريتز.