الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يعلن غياب جمال موسيالا عن معسكر منتخب ألمانيا

جمال موسيالا
جمال موسيالا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني غياب لاعبه جمال موسيالا، عن معسكر منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولي.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أمام منتخبي اليابان وفرنسا يومي 9، و12 سبتمبر الجاري.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلال غياب موسيالا عن المشاركة في معسكر منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولي الحالية بسبب معاناته من مشاكل في الظهر.


وأكد النادي في بيانه أن توماس مولر، لاعب الفريق، سينضم لمعسكر ألمانيا بدلًا من جمال موسيالا.


قائمة منتخب ألمانيا لوديتي اليابان وفرنسا

في حراسة المرمى: أوليفر بومان - مارك أندريه تير شتيجن - كيفن تراب.

خط الدفاع: روبن جوسينس - بينجامين هنريكس - أنطونيو روديجر - نيكلاس زوله - نيكو شولتربيك - جوناثان تاه.

خط وسط الملعب: إيمري كان - جوشوا كيميتش - فيليكس نيمشيا - ماليك تياو - باسكال جروس - إلكاي جوندوجان - جوناس هوفمان.

في خط الهجوم: جوليان براندت - نيكلاس فولكروج - سيرجي جنابري - كاي هافيرتز - جمال موسيالا - ليروي ساني - كيفن شاد - فلوريان فريتز.

بايرن ميونخ جمال موسيالا معسكر منتخب ألمانيا منتخب المانيا فترة التوقف الدولي

مواد متعلقة

بايرن ميونخ وليفركوزن يحافظان على العلامة الكاملة ويقتسمان صدارة الدوري الألماني

الأكثر قراءة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

خالد يوسف: نعاني من "الإتاوات" خلال التصوير .. وضياء رشوان يرد عليه

جريمة بشعة فى الشرقية.. سيدة تستدرج صغيرًا وتضعه داخل جوال وتلقيه بالترعة

زواج حسن شاكوش وطليقته بدأ بترند رومانسى وانتهى بسب ثم الصلح

بأسلوب المغافلة.. حبس نشال هواتف المواطنين فى الموسكى

بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال