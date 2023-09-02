بايرن ميونخ وليفركوزن يحافظان على العلامة الكاملة ويقتسمان صدارة الدوري الألماني

حافظ فريقا بايرن ميونخ وباير ليفركوزن على العلامة الكاملة ليقتسمان صدارة الدوري الألماني لكرة القدم.

وفاز بايرن حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية، بصعوبة على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 /1 في الوقت الذي اكتسح فيه ليفركوزن ضيفه دارمشتاد 5 /1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من البوندسليجا.

وارتقى شتوتجارت إلى المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا بفضل فوزه الكاسح على ضيفه فرايبورج 5 /صفر.

وفي باقي مباريات المرحلة الثالثة فاز هوفنهايم على ضيفه فولفسبورج 3 /1 وفيردر بريمن على ضيفه ماينز 4 /صفر وتعادل أوجسبورج مع بوخوم 2 /2.

وعلى ملعب بوروسيا بارك، قلب بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام جلادباخ إلى فوز مثير بهدفين ، مسجلا فوزه الثالث على التوالي في رحلة الدفاع عن اللقب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مونشنجلادباخ بهدف سجله الياباني كو إيتاكورا في الدقيقة 30 لكن النادي البافاري انتفض في الشوط الثاني، حيث أدرك ليروي ساني التعادل في الدقيقة 58 ثم خطف الفرنسي الشاب ماتيس تيل هدف الفوز القاتل قبل ثلاث دقائق من النهاية.

واقتسم بايرن وليفركوزن الصدارة برصيد تسع نقاط لكل منهما وظل دارمشتاد في المركز الأخير بدون رصيد وتوقف رصيد جلادباخ عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

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باير ليفركوزن يسحق درامشتاد بخماسية

وعلى ملعب باي أرينا، حسم ليفركوزن فوزه على دارمشتاد بهدف في الشوط الأول وأربعة أهداف في الشوط الثاني ليحافظ على العلامة الكاملة ويسجل فوزه الثالث على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النيجيري فيكتور بونيفاس بهدف لليفركوزن في الدقيقة 21 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك السويدي أوسكار فيلهلمسون التعادل لدارمشتاد.

وفي الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني ازيكيل بالاسيوس الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 49 ثم تبعه فيكتور بونيفاس بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61 ثم أحرز جوناس هوفمان الهدف الرابع في الدقيقة 67 وتكفل التشيكي آدم هلوزيك بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 83.

شتوتجارت يقهر فرايبورج بثلاثية

وعلى ملعب مرسيدس بينز ارينا، حسم شتوتجارت فوزه الكاسح على فرايبورج بثلاثة أهداف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وسجل كريس فيهريش والغاني سيرهو جيراسي هدفين لكل منهما في الدقائق الثامنة و17 و19 و62 وتكفل الهولندي إنزو ميلوت بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 75.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فرايبورج صاحب المركز السابع.

فيردر بريمن يهزم ماينز برباعية

وعلى ملعب فيسير شتاديون، فاز فيردر بريمن على ماينز بأربعة أهداف حملت توقيع مارفين دوسكتش في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء والدنماركي ينس ستيج في الدقيقة 53 وليوناردو بيتينكورت في الدقيقة 82 وجاستن نجينماه في الدقيقة 83.

وحصد فيردر بريمن أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الحادي عشر وتوقف رصيد ماينز عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدف أمام فولفسبورج إلى فوز مثير بثلاثية، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن فولفسبورج صاحب المركز السادس.

وتقدم فولفسبورج بهدف عن طريق تياجو توماس في الدقيقة 36 لكن هوفنهايم رد بثلاثة أهداف حملت توقيع جون بروكس وماكسيميليان بيير وروبير سكوف في الدقائق 45 و60 و74.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فرض بوخوم التعادل بهدفين لمثلهما على مضيفه أوجسبورج، ليرفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن أوجسبورج صاحب المركز الثاني عشر.

وسجل ديون بيلجو وإرميدين ديميروفيتش هدفي أوجسبورج في الدقيقتين 35 و62 وتكفل تاكوما أسانو بتسجيل هدفي بوخوم في الدقيقتين 45 و64.