رسميا.. ليفربول يعلن التعاقد مع ريان جرافينبرخ لاعب بايرن ميونخ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر بيان رسمي، تعاقده مع الهولندي ريان جرافينبرخ لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني قبل غلق باب القيد الصيفي في أوروبا.

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا، أكد خلاله التوصل لاتفاق مع بطل الدوري الألماني من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبرخ.

وصار اللاعب الهولندي، رابع صفقات فريق ليفربول خلال هذا الصيف بعدما نجح في إتمام الفحص الطبي بنجاح.

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قيمة الصفقة

بلغت قيمة انتقال الدولي الهولندي ريان جرافينبرخ إلى صفوف ليفربول الإنجليزي 34 مليون جنيه إسترليني كان قد دفعها مسؤولو الريدز للنادي البافاري من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

وكان هناك اهتمام من جانب مانشستر يونايتد أيضًا للحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

جرافنبرخ: ليفربول هو النادي المناسب لي

وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاما عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول " سعيد للغاية بإتمام تلك الصفقة لأنني صرت هنا أخيرًا".

وأتم " ليفربول أحد أكبر الأندية على مستوى العالم، وكذلك الجماهير والملعب ولهذا أرى أن ليفربول هو النادي المناسب بالنسبة لي".

وكان ليفربول قد نجح في ضم ثلاثي الوسط ماك أليستر وسوبوسلاي وواتارو إندو قبل أن يتمكن من ضم ريان جرافينبرخ قبل غلق باب القيد بساعات قليلة.

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ليفربول حاول ضم جرافينبرخ في يناير

حاول نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع ريان جرافينبرخ في يناير الماضي إلا أن بايرن ميونخ رفض رحيل اللاعب قبل أن يوافق على بيعه هذا الصيف.

وسيكون الدولي الهولندي هو الثالث في تشكيل ليفربول بعد مواطنيه كودي جاكبو وفيرجيل فان دايك.