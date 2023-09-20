موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "أليانز أرينا".

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ستُذاع مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى فريق بايرن ميونخ الألماني، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، في تحقيق انطلاقة مثالية من خلال الفوز على مانشستر يونايتد، وخطف صدارة المجموعة الأولى مبكرًا في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.

ويخوض فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع باير ليفركوزن بنتيجة 2-2، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذا اللقاء، وسط معنويات منخفضة، بعد سلسلة من الإخفاقات، عقب الهزيمة أمام أرسنال وبرايتون بنتيجة 1-3 في المباراتين، وذلك ضمن آخر جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتواجد فريقا بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أيضًا ناديي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي.