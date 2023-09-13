الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يدرس تجديد عقد ألفونسو ديفيز بسبب ريال مدريد

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ الألماني، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكان ألفونسو ديفيز قد ارتبط اسمه بإمكانية الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدماته.

بايرن ميونخ يُخطط لتجديد عقد ألفونسو ديفيز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ يُخطط لتحصين خدمات ألفونسو ديفيز، من خلال تجديد عقده لأطول فترة ممكنة، تجنبًا لرحيله إلى نادٍ آخر.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الكندي، صاحب الـ22 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن مفاوضات تجديد عقد ألفونسو ديفيز متوقفة منذ رحيل حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي السابق للفريق عن منصبه.

وكان حسن صالح حميديتش في مفاوضات مع وكيل أعمال ألفونسو ديفيز بشأن تجديد عقده، ولكن توقفت المفاوضات بعد رحيل حميديتش عن منصبه، وكذلك رحيل أوليفر كان، من منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة بايرن ميونخ الجديدة تريد استكمال مفاوضات تجديد عقد ديفيز، وتحصينه لأطول فترة ممكنة وغلق الباب أمام ريال مدريد.

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موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني، يوم الجمعة المقبل، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ديفيز ألفونسو ديفيز بايرن ميونخ ريال مدريد الدورى الألماني

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