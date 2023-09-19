مؤتمر توخيل: من الرائع بداية مشوارنا في الأبطال بمواجهة اليونايتد

أكد توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني أنه من الجيد بداية مشوار فريقه بـ دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويستضيف البايرن نظيره اليونايتد في ملعب “أليانز أرينا” غدًا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي للقاء اليوم:“إنها واحدة من أصعب البطولات التي يمكن أن تشارك بها، لكنها أيضًا الأفضل والأكثر تميزًا، أنا أستمتع باللعب فيها بشكل مستمر”.

أضاف: “مباراة الغد هي الأنسب لبدء رحلتنا في البطولة، نحن في مجموعة صعبة لذلك علينا أن نكون في تركيز مستمر طوال الوقت، علينا أن نبذل كل ما لدينا في جميع البطولات ومحاولة المنافسة لأطول فترة ممكنة”.

وتابع عن موقف لاعبيه المصابين: “جمال موسيالا مستعد، يستطيع لعب من 60 لـ75 دقيقة، ولكننا لم نقرر هل سيبدأ المباراة أم لا، يستطيع حتى أن يلعب جنبًا إلى جنب في وجود توماس مولر”.

أضاف: “من الأفضل للجميع اتخاذ قرارات واضحة، ولكن لا تزال هناك قرارات صعبة. لدينا الآن جدول مزدحم حتى العطلة الشتوية. نحتاج إلى أن يتمتع كل فرد في الفريق بعقلية رائعة، وأن يبذل الجميع قصارى جهدهم. لدينا الكثير من الخيارات على مقاعد البدلاء، وهذا ما نحتاجه”.

وأتم: “نتائج يونايتد الأخيرة لا تنعكس كثيرًا على أدائهم، هم رائعون في الهجمات المرتدة بوجود برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، والآن مع راسموس هويلاند في الأمام، لا نمتلك رفاهية التراخي لأنهم دائمًا خطرون، لديهم الكثير من الجودة الفردية”.