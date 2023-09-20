الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيل مانشستر يونايتد
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

ويحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، في قمة نارية على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: أندريه أونانا.
  • خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - ليساندرو مارتينيز - سيرجو ريجيلون.
  • خط وسط الملعب: كاسيميرو - كريستيان إريكسين - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز.
  • في خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند.

ولم يشارك فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، والتي انتهت بتتويج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب لموسم 2022-2023.

ويتواجد فريقا بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، والتي تضم أيضًا ناديي كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي.

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وسيتولى المعلق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

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