السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون
برايتون

خسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون ألبيون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى برايتون ألبيون الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية في الدوري الانجليزي

واستحوذ برايتون ألبيون على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين، ولكن المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين افتقرت للتركيز في اللحظات الأخيرة أمام المرمى.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برايتون وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح مانشستر يونايتد.

وواصل برايتون استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما ارتفع نسق الأداء الهجومي بين الفريقين وحاول كلًا منهما هز الشباك، إذ رغب لاعبو يونايتد في التعادل والعودة للنتيجة بينما حاول لاعبو برايتون زيادة فارق الأهداف.

وأضاف باسكال جروس الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 53 من عمر المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وبصناعة من طارق لامبتي.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى والتسجيل، ولكن الخطورة كانت من جانب لاعبي فريق برايتون.

وأضاف جواو بيدرو الهدف الثالث لبرايتون ألبيون في الدقيقة 71 بصناعة طارق لامبتي.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد تسجيل هدف تقليص الفارق لحفظ ماء الوجه وسجله التونسي حنبعل المعري بصناعة زميله الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، في الدقيقة 73.

وتواصلت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر المباراة.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 4 كرات على المرمى من أصل 14 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل 7 تسديدات من 9 محاولات للاعبي برايتون وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ لاعبو برايتون ألبيون على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق مانشستر يونايتد.

ورفع برايتون ألبيون رصيده لـ12 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الـ12.

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