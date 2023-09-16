السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برايتون يتقدم على مانشستر يونايتد.. وهدف ملغي لهويلوند بالشوط الأول

هدف برايتون
هدف برايتون

تقدم برايتون ألبيون على مضيفه مانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف دون رد.

واستحوذ برايتون ألبيون على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وضغط لاعبو برايتون من أجل تسجيل هدف مبكر وفرض وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما حاول لاعبو يونايتد هز الشباك مبكرًا.

وسجل داني ويلبيك الهدف الأول لفريق برايتون في الدقيقة  بصناعة من أدينجراس.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن أغلبها افتقرت لدقة التنفيذ أمام المرمى.

وكانت أخطر محاولات يونايتد في الدقيقة 32 بتسديدة ماركوس راشفورد التي ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى.

وسجل راسموس هويلوند هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 40 بعدما حول عرضية ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء في المرمى، ولكن الحكم عاد لتقنية الفيديو المساعدة والتي أظهرت خروج الكرة من الملعب قبل عرضية راشفورد وهو ما تسبب في إلغاء الهدف.

وضغط لاعبو يونايتد لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برايتون وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح مانشستر يونايتد.

برايتون مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون افضل هدف في البريميرليج

مواد متعلقة

برشلونة يُخطط لاستغلال أزمة سانشو مع مانشستر يونايتد للتعاقد معه

مانشستر يونايتد يعلن استمرار غياب جادون سانشو عن الفريق

الأكثر قراءة

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات