برايتون يتقدم على مانشستر يونايتد.. وهدف ملغي لهويلوند بالشوط الأول

تقدم برايتون ألبيون على مضيفه مانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف دون رد.

واستحوذ برايتون ألبيون على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وضغط لاعبو برايتون من أجل تسجيل هدف مبكر وفرض وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما حاول لاعبو يونايتد هز الشباك مبكرًا.

وسجل داني ويلبيك الهدف الأول لفريق برايتون في الدقيقة بصناعة من أدينجراس.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن أغلبها افتقرت لدقة التنفيذ أمام المرمى.

وكانت أخطر محاولات يونايتد في الدقيقة 32 بتسديدة ماركوس راشفورد التي ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى.

وسجل راسموس هويلوند هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 40 بعدما حول عرضية ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء في المرمى، ولكن الحكم عاد لتقنية الفيديو المساعدة والتي أظهرت خروج الكرة من الملعب قبل عرضية راشفورد وهو ما تسبب في إلغاء الهدف.

وضغط لاعبو يونايتد لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 6 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق برايتون وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح مانشستر يونايتد.