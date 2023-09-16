راشفورد وهويلوند يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندولف - ليساندرو مارتينيز - ريجيلون.

خط وسط الملعب: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - سكوت ماكتوميني.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، خلف برايتون صاحب المركز السادس برصيد 9 نقاط، وذلك بعد خوض أربع جولات من البريميرليج في الموسم الجاري 2023/ 2024.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة قاسية أمام أرسنال بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.