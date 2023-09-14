مانشستر يونايتد يعلن استمرار غياب جادون سانشو عن الفريق

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي استبعاد جادون سانشو، لاعب الفريق من المشاركة في المباريات المقبلة.

ويلتقي مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري.

مانشستر يونايتد يعلن استبعاد جادون سانشو من المشاركة في المباريات

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله أن جادون سانشو سيواصل التدرب بشكل فردي بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق، في انتظار حل مشكلة انضباطية له مع الفريق.

وبدأت أزمة جادون سانشو بعدما قرر إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استبعاده من قائمة الفريق الذي سافر إلى شمال لندن لمواجهة أرسنال، على ملعب الإمارات، يوم الأحد، والتي انتهت بهزيمة المان يونايتد بنتيجة 1-3، إضافة إلى مشاركة سانشو كبديل مع مانشستر يونايتد في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبسؤاله عن السبب علل بأن أداء سانشو في التدريبات ضعيف ولم يصل للمستوى المطلوب.

ورد اللاعب، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس للتواصل: "رجاءً لا تصدقوا كل ما تقرأونه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية".

وأضاف سانشو في بيانه: "لقد كنت أتدرب في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، وأعتقد أن هناك أسبابًا أخرى ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا".