الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة سعودية: سبب فشل انتقال سانشو إلى الاتفاق قبل غلق باب القيد

جادون سانشو
جادون سانشو

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن فشل انتقال الإنجليزي جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد إلى الاتفاق السعودي قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في السعودية.

وحاول النادي السعودي استغلال أزمة اللاعب مع مدربه الهولندي إريك تين هاج من أجل ضمه خلال قبل غلق باب القيد في السعودية.

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مطالب مانشستر يونايتد سبب فشل الصفقة

ذكرت صحف سعودية، أن الصفقة فشلت بسبب مطالب مانشستر يونايتد في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

واستطاع الاتفاق السعودي في ضم عدد من اللاعبين خاصةً أنه أكثر الأندية السعودية خارج صندوق الاستثمار صرفًا في سوق الانتقالات.

وتمكن الاتفاق من ضم جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان وليفربول السابق، والتركي بيرات أوديمير لتدعيم خط الوسط.

كما تمكن من ضم الأسكتلندي جاك هندري لاعب كلوب بروج البلجيكي من أجل تدعيم خط الدفاع، كما تم دعم الهجوم بضم موسى ديمبيلي لاعب ليون الفرنسي والإنجليزي ديمراي جراي جناح إيفرتون الإنجليزي.

وبالإضافة إلى تعاقدات النادي السعودي بضم 6 لاعبين أجانب، يمتلك الفريق أيضا باولو فيكتور حارس المرمى والمدافع مارسيل تيسيراند.

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أزمة سانشو وتين هاج

بدأت الأزمة عندما استبعد تين هاج اللاعب من قائمة الفريق قبل مباراة أرسنال.

وقال تين هاج عقب المباراة " لم يتم اختيار اللاعب بناء على أدائه في التدريبات، فيجب الوصول إلى المستوى الأفضل كل يوم في مانشستر يونايتد".

ورد سانشو على تصريحات تين هاج بنشر بيان عبر تويتر، مطالبًا الجماهير بعدم تصديق تصريحات المدرب الهولندي.

وكان مانشستر يونايتد قد سقط أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

جادون سانشو الاتفاق السعودى مانشستر يونايتد الهولندي إريك تين هاج الدوري السعودي 2023

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