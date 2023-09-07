الاتفاق السعودى يستعد لتقديم عرض لاستعارة سانشو من مانشستر يونايتد

يسعى نادي الاتفاق السعودي لاستغلال الأزمة بين جادون سانشو لاعب فريق مانشستر يونايتد، وإريك تين هاج المدير الفني للفريق، من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

السبب الحقيقي لأزمة سانشو وإريك تين هاج

أزمة سانشو بدأت بعدما استبعده إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من قائمة الفريق الذي سافر إلى شمال لندن لمواجهة أرسنال، على ملعب "الإمارات"، يوم الأحد، والتي انتهت بهزيمة المان يونايتد بنتيجة 1-3، بالإضافة إلى مشاركة سانشو كبديل مع مانشستر يونايتد في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبسؤاله عن السبب علل بأن أداء سانشو في التدريبات ضعيف ولم يصل للمستوى المطلوب.

ورد سانشو على تصريحات إريك تين هاج في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقًا: "رجاءً لا تصدقوا كل ما تقرأوه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية".

وأضاف سانشو في بيانه: "لقد كنت أتدرب في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، وأعتقد أن هناك أسبابًا أخرى ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا".

متى يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي؟

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي بحلول الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الخميس.

وذكرت شبكة قنوات سي بي إس أن الاتفاق يستعد لتقديم عرض لمانشستر يونايتد لاستعارة جادون سانشو مساء اليوم.

وأشارت الشبكة إلى أن استقدام العديد من النجوم للدوري السعودي، وكذلك البداية المميزة لهم في منافسات البطولة قد تغري سانشو من أجل الرحيل عن يونايتد ولو بشكل مؤقت.

وأفادت الشبكة أن المفاوضات ستكون في صيغة إعارة لنهاية الموسم مع إدراج خيار للشراء في نهاية الإعارة، وترجح مصادر الشبكة أن تتم الموافقة على صفقة الإعارة.

ويتبقى فقط معرفة موقف سانشو ما إذا كان منفتحًا على الرحيل والعمل تحت قيادة جيرارد لبقية الموسم أم لا.

وبدأ جادون سانشو مسيرته ضمن شباب فريق واتفورد وانتقل لشباب مانشستر سيتي في 2015، ثم صعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2016، ثم انضم لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.