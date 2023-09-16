برشلونة يُخطط لاستغلال أزمة سانشو مع مانشستر يونايتد للتعاقد معه

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي إريك تين هاج.

وشهدت الفترة الماضية وجود أزمة بين تين هاج وسانشو، عندما قرر المدرب استبعاد اللاعب من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، مُعللًا بذلك أن أداء سانشو ضعيف في التدريبات وعدم وصوله إلى المستوى المطلوب ليكون جزءًا من مباراة الجانرز.

من جهته؛ أصدر سانشو بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن هذه التصريحات خاطئة، وأنه كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الأمر الذي جعل نادي مانشستر يونايتد يصدر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن أن سانشو سيواصل التدرب بشكل فردي بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق، لأسباب انضباطية.

برشلونة يستهدف التعاقد مع سانشو من مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة يريد استغلال أزمة سانشو مع مدربه إريك تين هاج، ومحاولة التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أبدى رغبته في التعاقد مع سانشو خلال الفترة المقبلة، وإنقاذه من معاناته بأن يكون أسيرًا لدكة البدلاء.

ويرى تشافي أن طريقة لعب سانشو تناسب فريق برشلونة، رغم أن عملية الحصول على خدماته لن تكون سهلة؛ لأنها ستُكلّف خزينة النادي الكتالوني الكثير من الأموال.

يذكر أن سانشو قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد منذ ثلاث مواسم مضت، مقابل 85 مليون يورو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.