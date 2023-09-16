السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يُخطط لاستغلال أزمة سانشو مع مانشستر يونايتد للتعاقد معه

جادون سانشو
جادون سانشو

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي إريك تين هاج.

وشهدت الفترة الماضية وجود أزمة بين تين هاج وسانشو، عندما قرر المدرب استبعاد اللاعب من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، مُعللًا بذلك أن أداء سانشو ضعيف في التدريبات وعدم وصوله إلى المستوى المطلوب ليكون جزءًا من مباراة الجانرز.

من جهته؛ أصدر سانشو بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن هذه التصريحات خاطئة، وأنه كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الأمر الذي جعل نادي مانشستر يونايتد يصدر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن أن سانشو سيواصل التدرب بشكل فردي بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق، لأسباب انضباطية. 

برشلونة يستهدف التعاقد مع سانشو من مانشستر يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة يريد استغلال أزمة سانشو مع مدربه إريك تين هاج، ومحاولة التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أبدى رغبته في التعاقد مع سانشو خلال الفترة المقبلة، وإنقاذه من معاناته بأن يكون أسيرًا لدكة البدلاء.

ويرى تشافي أن طريقة لعب سانشو تناسب فريق برشلونة، رغم أن عملية الحصول على خدماته لن تكون سهلة؛ لأنها ستُكلّف خزينة النادي الكتالوني الكثير من الأموال.

يذكر أن سانشو قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد منذ ثلاث مواسم مضت، مقابل 85 مليون يورو.

txt

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

txt

مفاجأة بشأن مشاركة ميسي بمباراة انتر ميامي المقبلة

txt

غياب خطورة الأهلي.. ماذا قالت صحف الجزائر عن فوز اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي؟

txt

تشكيل ليفربول.. صلاح وجوتا وجاكبو يقودون الهجوم أمام وولفرهامبتون

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برايتون، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برشلونة سانشو مانشستر يونايتد جادون سانشو الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه

الرئيس السيسى يعلن حزمة من القرارات لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية عن كاهل المواطنين

الرئيس السيسى يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

نص كلمة الرئيس السيسى خلال زيارته لبنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات