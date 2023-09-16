السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. وولفرهامبتون يتقدم على ليفربول بهدف نظيف

ليفربول وولفرهامبتون
ليفربول وولفرهامبتون

انتهى الشوط الأول بين ليفربول وولفرهامبتون، بتقدم الأخير بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.
وسجل ولفرهامبتون بالدقيقة 7 عن طريق هوانج هي تشان بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية نيتو حيث فشل أليسون في التصدي للكرة على خط المرمى.
وعاد نيتو رجل الشوط الأول وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى أليسون.
وأضاع وولفز الهدف الثاني بالدقيقة 33 برأسية من كونها أخطأ المرمى الخالي بعد عرضية نيتو.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جوميز، كونساه، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: جونز، أليستر، سوبوسلاي

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، صلاح

ليفربول وولفرهامبتون البريميرليج صلاح جاكبو

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