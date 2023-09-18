مانشستر يونايتد يعلن غياب "وان بيساكا" بسبب الإصابة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، أن المدافع آرون وان بيساكا سيغيب عن الملاعب لفترة بعد تعرضه لإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام برايتون أند هوف ألبيون التي أقيمت يوم أمس الأحد.

وكان "بيساكا" الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد، كبديل في الدقيقة 85، بعد أن بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء بعد معاناته مع المرض، خلال هذا الأسبوع.

وأضاف البيان أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التقييم لتحديد المدة التي سيغيب فيها «وان بيساكا»، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع.

وانضم «وان بيساكا» لصفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2019 قادمًا من كريستال بالاس.

وشارك الظهير الأيمن – البالغ من العمر 25 عامًا – في خمس مباريات خلال الموسم الحالي خلال الموسم الحالي، وتمكن من صناعة هدف وحيد.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط.