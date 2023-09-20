تفاصيل تحركات الأهلى للتعاقد مع بديل على معلول فى يناير

بدأت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، خطوة فتح ملف التعاقد مع بديل التونسي علي معلول الظهير الأيسر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول عن أن لجنة اكتشاف المواهب برئاسة هاني رمزي وضعت ضمن الاقتراحات فكرة التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن ليكون بديلًا قويًا للمحترف التونسي خلال الفترة المقبلة.

كولر يتحفظ على منح الفرصة لكريم الدبيس

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر يتحفظ على منح الفرصة إلى كريم الدبيس من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بشكل مميز ولكن يصر على الاعتماد على المحترف التونسي وهو ما يجعله تحت تهديد التعرض إلى الإصابات العضلية بالتزامن مع تقدمه في السن.

وأشار المصدر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بعض المحاولات من جانب لجنة التخطيط بشأن عرض اسم محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا على مارسيل كولر ولكن تحفظ السويسري على فكرة ضمه.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط سوف تعقد اجتماعًا مع كولر بعد عودة محمود الخطيب رئيس النادي من فرنسا وإنهاء فترة علاجه بعد تعرضه لوعكة صحية من أجل حسم ملف بديل معلول وأيضًا لائحة الموسم الجديد.

تقرير طبي عن حالة خالد عبدالفتاح

في المقابل طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي تقريرًا طبيًا عن حالة خالد عبدالفتاح لاعب الفريق الذي كان يعاني آثار جراحة كسر الترقوة.

ينتظر كولر الحصول على تأكيدات طبية بشأن جاهزية اللاعب من أجل وضعه في حساباته الفنية، خاصة أنه يشارك في أكثر من مركز سواء في مركزي الظهير الأيمن والأيسر أو المساك.

وكشف مصدر مسئول عن أن السويسري يرغب في تجهيز كل اللاعبين لإشعال المنافسة خلال التدريبات والمباريات المقبلة للاستمرار بنفس مستوى الموسم الماضي، وأيضًا استخدام تهديداته للاعبين عقب خسارة السوبر الإفريقي.

وشارك اللاعب في جزء من ودية معسكر النمسا ولكنه تخلف عن رحلة السعودية الأخيرة لخوض السوبر الإفريقي والمصري في افتتاح مباريات الدوري للموسم الجديد لعدم الجاهزية الطبية الكاملة.

كولر: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على المصري

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عبّر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق برباعية نظيفة على حساب المصري، في أولى جولات الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح: سعداء للغاية بالنتيجة والأداء. كل اللاعبين قدموا المطلوب منهم، وكانوا مميزين للغاية، وحققنا نتيجة طيبة في بداية مشوار المنافسة على اللقب.

وأضاف: حققنا مكاسب عديدة من الفوز على المصري، وبالتأكيد نسعى للبناء على ذلك، ونستعد بقوة لكل المباريات من أجل تقديم أفضل ما يكون.

وحقق الفريق الفوز على المصري برباعية نظيفة حملت توقيع رضا سليم وبيرسي تاو وكريم فؤاد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.