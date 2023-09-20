الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلينجهام أساسيًا.. تشكيل الريال أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني عن تشكيل فريقه لملاقاة يونيون برلين الألماني في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الإسباني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على ملعب beIN Sports 2 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين 

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين ، فشهد مشاركة لوكاس فاسكيز بدلًا من داني كارفاخال المصاب، فيما يشارك ديفيد ألابا في مركز الظهير الأيسر، حيث يجلس فران جارسيا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو

وتضم المجموعة أيضًا فريقي نابولي الإيطالي وسبورتينج براجا البرتغالي، الذين يلتقيان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، في نسخة الموسم الماضي.

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