الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب كارفخال وفينيسيوس.. أنشيلوتي يعلن قائمة الريال لمواجهة يونيون برلين

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة نظيره يونيون برلين الألماني مساء غدٍ الأربعاء، في دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب داني كارفخال وفينسيوس جونيور للإصابة، بينما شهدت عودة الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر الفريق.

غياب كارفخال وفينسيوس

حراسة المرمى: لونين، كيبا، جنزاريس

خط الدفاع: ناتشو، ألابا، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، روديجير، ميندي، توباس

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشاوميني، سيبايوس

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز، جونزالو

ويستضيف ريال مدريد نظيره يونيون برلين غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الثامنة إلا ربع مساء بعد أن أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الملكي في الموسم الحالي 2023-2024، مع كل من نابولي وسبورتينج براجا ويونيون برلين.

استعاد الريال صدارة الترتيب بعد الفوز على ريال سوسيداد في الجولة الماضية من الليجا بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام برشلونة، فيما توقف رصيد سوسيداد عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

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