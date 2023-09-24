الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الخليفى" يرد على ميسى: لم نُبالغ فى احتفاله بكأس العالم لأننا نادٍ فرنسى

ميسي
ميسي

رد ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق السابق الذي قال إنه كان اللاعب الوحيد من منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم الذي لم يتم تكريمه من قبل ناديه.

وانتقد ميسي في الفترة الأخيرة باريس سان جيرمان بشدة، لا سيما أنه يشعر بخيبة أمل لعدم "الاعتراف به" هناك كبطل للعالم، عندما قاد منتخب الأرجنتين إلى إحراز كأس العالم من خلال الفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر. 

ناصر الخليفي يرد على تصريحات ميسي

وقال الخليفي في تصريحات صحفية اليوم: "هناك الكثير من الحديث في الخارج، لا أعرف ما الذي فعله أو لم يقله. كما رأى الجميع، قمنا بنشر مقطع فيديو واحتفلنا بميسي في التدريبات واحتفلنا به أيضًا على انفراد".

وأوضح: "قمنا بذلك باحترام، فنحن في النهاية نادٍ فرنسي. كان الاحتفال في الملعب أمرًا حساسًا بالطبع. يجب أن نحترم البلد الذي هزمه وزملاءه في الفريق الفرنسي، ومشجعينا أيضًا، لكنه كان ولا يزال لاعبًا رائعًا. كنا فخورين بوجوده هنا".

وفي مقابلة أذيعت يوم الخميس على قناة أولجا على موقع يوتيوب، قال ميسي: "لم يكن هذا ما كنت أتمناه، لكنني أقول دائمًا إن الأشياء تحدث لسبب ما.. الحقيقة هي أنني كنت اللاعب الوحيد، من بين اللاعبين الـ25 الآخرين، الذي لم يحصل على التقدير، لكن لا يهم".

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