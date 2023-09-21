ميسى يتحدث عن المشاركة فى مونديال 2026 وخططه بعد الاعتزال

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي عن إمكانية مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم في النسخة الماضية التي استضافتها قطر 2022، ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في عام 2026.

وقال ميسي في مقابلة مع ميجي جارنادوس عبر محطة أولجا الأرجنتينية: "لا أعتقد أنني سأستمر في الملاعب حتى كأس العالم 2026 قُلت ذلك من قبل ولا أفكر في ذلك لأنه مازال بعيدًا، أنا فقط أفكر الآن في كوبا أمريكا المقبلة في الولايات المتحدة أيضًا والهدف هو الوصول لكوبا أمريكا هنا أيضًا وهذا سيكون أمرًا رائعًا لأنن قضينا كوبا أمريكا التي لعبناها هنا وكان أمرًا رائعًا، خسرنا المباراة النهائية ولكننا استمتعنا بالبطولة والملاعب والأجواء هنا، إنها لطيفة؛ وبعد كوبا أمريكا سنرى ماسيحدث الأمر يعتمد على ما أشعر، السنوات مرت وعلينا أن نرى كيف سأشعر ربما تكون وتيرة المباريات في الدوري مختلفة سأرى يومًا بعد يوم كيف أجد نفسي، مازال هناك 3 سنوات مقبلة".

وعن روتينه اليومي، أجاب:"أعود للمنزل في الواحدة ظهرًا وأتناول الطعام مع أنتونيلا ثم نأخذ قيلولة وبعدها نشاهد التليفزيون، نشاهد مسلسلات وأفلام أو أيًا كان وفي الثالثة عصرًا نذهب لاصطحاب الأولاد من المدرسة ونأخذهم للمران، تياجو يلعب في فريق 11 عامًا وماتيو في فريق 8 أعوام، النادي عرض علينا ضمهم هناك لأن في مكان آخر ستكون الأمور فوضى".

واستطرد: "الأولاد يحبون كرة القدم ونشأوا معها منذ ولادتهم وهم يشاهدونها، من المريح أنهم يتدربون في النادي لأنهم يكونون في نفس المكان الذي أنا به وهذا أمر لطيف".

وعن فترته مع باريس سان جيرمان قال: "لقد حدث الأمر كذلك ولم يكن كما توقعت ولكنني دائمًا أقول أن الأشياء تحدث لسبب ما؛ على الرغم من أنني لم أبلي جيدًا هناك ولكني أصبحت بطل العالم هناك، كل شيء يحدث لسبب".

واستكمل: "العلاقة مع كيليان مبابي جيدة كما هي مع الجميع هنا، بعد ذلك كان الأمر مفهومًا، كنت في المكان الذي فزن ا فيه بالنهائي وكان خطأنا أنهم لم يصبحوا أبطال العالم مرة أخرى "يقصد منتخب فرنسا" كنت اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على التقدير من بين الـ25 لاعبا الآخرين ولكن حسنًا".

وعن خططه لما بعد الاعتزال، أجاب: "لا أفكر فيما سأفعل بعد الاعتزال ولكاولا أريد التفكير في ذلك أيضًا لأنني أريد مواصلة الاستمتاع بما أفعل، لقد أخذت خطوة مهمة وتركت أوروبا وأتيت إلى هنا ولكنني لا أريد الاستمرار في التفكير بالخطوة المقبلة، ولكن بدلًا من ذلك أريد الاستمتاع قدر الإمكان لأنني أكثر شيء هأريده هو مواصلة اللعب".

وواصلة "أنا محظوظ لأنني أقوم بالعمل الذي أحب، أنا أستمتع بفعلها، وعلى الرغم من أن لدي مسئوليات وأهداف هناك شيء مازال أقوم به منذ أن كنت طفلا وأستمتع به، لا أعرف ما سأفعل بعد الاعتزال، أنا أحب كل شيء متعلق بكرة القدم أحب أن أكون مع الأطفال وأقوم بالتدريس وأن أكون مديرًا رياضيًا أيضًا ولكنني لا أعرف من أين سأبدأ".