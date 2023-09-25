أنشيلوتى: الخسارة أمام أتلتيكو خطأى ولدينا أزمة فى الدفاع

تحمل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مسئولية خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بالأمس.

وتلقى ريال مدريد أولى هزائمه في الموسم الحالي بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أنشيلوتي: أتحمل المسئولية والهزيمة كانت خطأي

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا أتحمل المسئولية، والهزيمة كانت خطأي، لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولم ندافع جيدًا ولم نلعب بشدة على المرمى، أتلتيكو كان أفضل منا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر وجيرونا، صاحب المركز الثاني.



وأضاف كارلو: "لن أغير النظام، هذه المباراة ستساعدنا في تطوير بعض الأمور بالفريق".

وواصل: "دفاعنا كان المشكلة وليس الهجوم، اعتقدت أننا سنسيطر أكثر على الكرة بوجود لاعب وسط زائد في الفريق ولهذا لم نبدأ بخوسيلو".



واستكمل: "خصومنا تسجل في مرمانا مبكرًا، سنتحدث عن هذه المشكلة؛ كان من الصعب العودة أمام أتلتيكو بعدما تلقينا 3 أهداف".



وعن طريقة لعب الفريق في مباراة الديربي، علق: "استخدمنا بيلينجهام في الهجوم بجوار رودريجو، ومودريتش لعب في مركز صانع الألعاب".

وأنهى نادي ريال مدريد الموسم الماضي في بطولة الدوري الإسباني بالمركز الثاني برصيد 78 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق برشلونة متصدر جدول الترتيب، وخلفه أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 77 نقطة؛ كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بمجموع المباراتين 5-1.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد بحلول 31 مايو 2024، أي أنه سيكون له الحق في التوقيع لأي نادٍ بحلول شهر يناير المقبل.