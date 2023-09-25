أتلتيكو يحسم الديربى بثلاثية فى شباك ريال مدريد بالدورى الإسبانى

حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة الإسبانية لصالحه، بفوزه على ضيفه ريال مدريد، بثلاثة مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، بقمة الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

أتلتيكو مدريد أكرم ضيافة ريال مدريد مبكرًا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق ألفارو موراتا مستغلًا خطأ دفاعي فادح من ديفيد ألابا، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها صامويل لينو من الجهة اليسرى.

وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني لـ أتليتكو في الدقيقة 18 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ساؤول نيجيز من الجهة اليسرى.

لاعبو ريال مدريد كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وتمكنوا من ذلك عن طريق الألماني توني كروس بهدف في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل إدواردو كامافينجا هدفًا لـ ريال مدريد في الدقيقة 44، تم إلغائه بداعي التسلل على أنطونيو روديجر بصفته مشاركًا في اللعبة.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد موراتا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 46، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ساؤول من الجهة اليسرى.

لاعبو ريال مدريد كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 65، عن طريق البديل أوريلين تشواميني، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر.

استمرت محاولات ريال مدريد ، معتمدين على التسديد، لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم، لينتهي اللقاء بهزيمة أولى لهم هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثاني.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، فشهد البدء بالألماني توني كروس في مركز وسط الملعب الدفاعي على حساب أوريلين تشواميني، فيما لعب فران جارسيا كظهير أيسر، وعوض لوكاس فاسكيز غياب زميله داني كارفاخال في الجبهة اليمنى.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

‏خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - فران جارسيا

خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس

وخرج البرازيلي فينيسيوس جونيور من قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو، بسبب التهابات في المعدة.